رحلة في عقل موسيماني.. كيف يبني خطة الأهلي لمواجهة الطلائع في السوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أنهى الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش على استاد برج العرب في الإسكندرية في كأس السوبر المصري المحلي بحثا عن اللقب رقم 12 في تاريخه.

مراسل يلا كورة تابع المران الختامي للنادي الأهلي، حيث قام بيتسو موسيماني بتخفيف الجانب البدني لتجنب الإرهاق قبل المباراة التي يخوضها الأحمر عقب فترة التوقف.

بيتسو قام ببناء استعدادات الأهلي على حل المشاكل التي عانى منها الفريق مؤخرا في الدوري، وأولها الأزمة الدفاعية التي تسببت في أهداف كثيرة في مرمى الفريق بأخطاء فردية.

بيتسو قام بتجربة حمدي فتحي في مركز لاعب قلب الدفاع إلى جوار أيمن أشرف، مستغلا روح القيادة التي يتمتع بها لاعب وسط الأهلي، وهو الذي شارك في نفس المركز بالفعل أمام المقاولون العرب.

وقال مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365" إن موسيماني لا يتمتع برفاهية الاختيارات المتعددة، ولذلك اتجه إلى حمدي فتحي في محاولة لحل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الفريق.

لكن بيتسو موسيماني ما زال يفكر في إمكانية الاعتماد من جديد على بدر بانون أو ياسر إبراهيم إلى جوار أيمن أشرف، نظرا لعدم مشاركة حمدي فتحي كثيرا في نفس المركز.

موسيماني يسعى للحصول على بناء رائع للهجمات بوجود أيمن أشرف وحمدي فتحي في قلب الدفاع، حيث يتميز الثنائي بدقة التمريرات والتصرف تحت ضغط بشكل رائع.

ولا يسعى موسيماني لحرق صفقاته الجديدة والعائدين من الإعارة، حيث يعد لويس ميكيسوني هو الوحيد المرشح للمشاركة، ومن بعده بنسبة أقل عمار حمدي الذي نال إعجاب المدرب الجنوب إفريقي.

موسيماني استقر على التشكيل التالي لخوض المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

ثلاثي الهجوم: حسين الشحات، لويس ميكيسوني، محمد شريف

وإذا قرر موسيماني الاعتماد على بدر بانون في قلب الدفاع، سيحصل حمدي فتحي على موقعه في التشكيل الأساسي بدلا من أليو ديانج في وسط الملعب.

الأهلي يفتقد جهود الجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب إصابة العضلة الضامة، وكذلك محمود متولي للإصابة، ومحمد محمود وناصر ماهر لأسباب فنية.