تعرف على جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، في الجولة الأولى من المسابقة.

أقيم اليوم الاثنين 4 مباريات في الجولة الافتتاحية من الدوري العراقي الممتاز بالموسم الجديد 2021-2022، والتي شهدت فوز النفط البصره وزاخو والشرطة، وتعادل وحيد بين نفط ميسان والنفط.

وانطلقت مباريات اليوم في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش بالدوري العراقي بمواجهة زاخو ونوروز وشهد اللقاء فوز الأول بنتيجة 2-1 على ملعبه، سجل لأصحاب الأرض لوكاس سانتوس من ضربة جزاء، وفرانك كوم سيدرك، بينما سجل هدف الضيوف الوحيد واسو رستم.

وبنفس التوقيت أقيمت مبارتين، الأولى جمعت بين الكرخ ونفط البصرة على ملعب الساحر أحمد راضي، وانتهى اللقاء بفوز الأخير 2-1، بفضل هدفي حيدر عبد الرحيم ومصطفي هادي أحمد، وتعادل النفط على ملعبه امام نفط مسيان بدون اهداف.

واختتم الشرطة مباريات اليوم في الجولة الافتتاحية من الدوري العراقي بفوز صعب على ملعب الشعب الدولي ببغداد امام الطلبة بهدف دون مقابل سجله اللاعب “محمود المواس”.

ومن المقرر ان تستكمل مباريات الجولة الأولى في الدوري العراقي الممتاز يوم غد الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، بخمس مواجهات.

ويبدأ حامل اللقب القوة الجوية مباريات يوم غد في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش عندما يستقبل فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي.

على ان تختتم منافسات الجولة الاولى في الدوري العراقي يوم الاربعاء 22 سبتمبر الجاري بمباراة واحدة، عندما يستقبل النجف نظيره الديوانية.

يذكر ان نادي القوة الجوية هو بطل الدوري العراقي في الموسم الماضي، حيث استطاع ان يحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الأولى

1- نفط البصرة (3 نقاط) – له هدفين وعليه هدف

2- زاخو (3 نقاط) – له هدفين وعليه هدف

3- الشرطة (3 نقاط) – له هدف

4- النفط (نقطة)

5- نفط ميسان (نقطة)

6- الكهرباء (لم يلعب بعد)

7- الميناء (لم يلعب بعد)

8- النجف (لم يلعب بعد)

9- القوة الجوية (لم يلعب بعد)

10- الصناعة (لم يلعب بعد)

11- الزوراء (لم يلعب بعد)

12- بغداد (لم يلعب بعد)

13- اربيل (لم يلعب بعد)

14- سامراء (لم يلعب بعد)

15- الديوانية (لم يلعب بعد)

16- نفط الوسط (لم يلعب بعد)

17- القاسم (لم يلعب بعد)

18- الكرخ (بدون نقاط) – له هدف وعليه هدفين

19- نوروز (بدون نقاط) – به هدف وعليه هدفين

20- الطلبة (بدون نقاط) – عليه هدف

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