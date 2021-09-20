شاهد فيديو اهداف مباراة المحرق والعهد في كأس الاتحاد الآسيوي.. المالود يوزع الهدايا

شاهد فيديو اهداف مباراة المحرق البحريني والعهد اللبناني في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 20-9-2021، والتي شهدت صناعة النجم عبدالوهاب المالود لهدفين.

تأهل نادي المحرق البحريني إلى نهائي منطقة الغرب ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021، بعد فوزه على العهد اللبناني بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الشيخ خليفة في نصف النهائي.

دخل المحرق المواجهة بالتشكيلة التالية: سيد محمد – أمين بيندادي – محمد البنا – وليد الهيام – راشد الهوتي – عبدالوهاب المالود – جونا موسيز – محمود المارضي – أحمد الشرقاوي – نور الدين الروابدة – علي مفتاح.

بينما جاءت تشكيلة العهد الاساسية كالآتي: مصطفى مطر – خليل خميس – حسين زين – نور منصور – حسين دقيق – هيثم فاور – عزالدين العوض – محمد كدوح – حسين منذر – هلال الحلوة – هاريس هاندزيتش.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي مع تفوق نسبي لفريق المحرق الذي نجح في ترجمة خطورته بالشكل المثالي في الشوط الثاني.

وافتتح المحرق التسجيل في الدقيقة (67) بعدما أرسل المالود تمريرة طويلة خلف المدافعين إلى موزيس جونا ليسدد كرة مرت من تحت الحارس المتقدم وسكنت شباكه.

ونجح المحرق في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة (86) عن طريق أحمد الشرقاوي الذي استلم تمريرة المالود ليواجه المرمى ويسدد كرة بعيدة عن متناول الحارس لتعانق الشباك.

وضاعف البديل عبدالله الحايكي الغلة للفريق البحريني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما وصلته تمريرة رائعة من سند صالح وضعته في مواجهة المرمى ليسدد بثقة في شباك الحارس مطر.

جدير بالذكر أن المحرق سيواجه الفائز من المباراة الثانية لنصف نهائي الغرب بين الكويت الكويتي والسلط الأردني، والتي تقام غدًا الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، على استاد نادي الكويت في العاصمة الكويتية.

شاهد فيديو اهداف مباراة المحرق والعهد في كأس الاتحاد الآسيوي