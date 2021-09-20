الصفقة الـ 15..هداف المريخ السوداني أحدث صفقات فاركو في الميركاتو الصيفي 2021

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أعلن نادي فاركو الرياضي لكرة القدم، عن أحدث صفقاته خلال الميركاتو الصيفي 2021، ويتعلق الأمر بالمهاجم الدولي السوداني “سيف الدين مالك بخيت” قادماً من نادي المريخ السوداني.
ووقع سيف الدين عقداً يمتد لثلاث سنوات قادمة مع نادي فاركو، ليصبح بذلك الصفقة رقم 15 التي أبرمها البرتقالي في سوق الانتقالات المصري 2021.
وسجل سيف الدين 6 أهداف خلال 10 مباريات في دوري أبطال أفريقيا 2021 مع المريخ، ما جعله محط أنظار عديد الأندية خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل أن يظفر به فاركو لغاية يوليو 2024.
سيف الدين تيري لاعب دولي سوداني، شارك في 20 مباراة دولية منذ أول ظهور في يناير 2017 مع صقور الجديان، مسجلاً 8 أهداف.
جميع صفقات نادي فاركو في الميركاتو الصيفي 2021
- السوداني سيف الدين تيري – قادم من المريخ السوداني
- التونسي عزمي غومة – قادم من الصفاقسي التونسي
- النيجيري كينجسلي سوكاري – قادم من الصفاقسي التونسي
- المصري محمود حمادة – قادم من بيراميدز المصري
- الجزائري رزقي حمرون – قادم من شبيبة القبائل الجزائري
- المصري عبد الله بكري – قادم من بيراميدز المصري
- المصري أحمد عبد العزيز مودي – قادم من مصر المقاصة المصري
- المصري محمد فؤاد – قادم من نادي العين السعودي
- المصري رامي صبري – قادم من إنبي المصري
- المصري أحمد الصغيري – قادم من أسوان المصري
- المصري علاء سلامة – قادم من الانتاج الحربي المصري
- المصري محمود عماد – قادم من بتروجيت المصري
- المصري مصطفى حمادة – قادم من كفر الشيخ المصري
- المصري محمد صبحي – قادم من الزمالك المصري
- المصري عمرو جمال – قادم من الاهلي المصري
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