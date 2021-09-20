الصفقة الـ 15..هداف المريخ السوداني أحدث صفقات فاركو في الميركاتو الصيفي 2021

سيف الدين مالك لاعب نادي فاركو ومنتخب السودان

أعلن نادي فاركو الرياضي لكرة القدم، عن أحدث صفقاته خلال الميركاتو الصيفي 2021، ويتعلق الأمر بالمهاجم الدولي السوداني “سيف الدين مالك بخيت” قادماً من نادي المريخ السوداني.

ووقع سيف الدين عقداً يمتد لثلاث سنوات قادمة مع نادي فاركو، ليصبح بذلك الصفقة رقم 15 التي أبرمها البرتقالي في سوق الانتقالات المصري 2021.

وسجل سيف الدين 6 أهداف خلال 10 مباريات في دوري أبطال أفريقيا 2021 مع المريخ، ما جعله محط أنظار عديد الأندية خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل أن يظفر به فاركو لغاية يوليو 2024.

سيف الدين تيري لاعب دولي سوداني، شارك في 20 مباراة دولية منذ أول ظهور في يناير 2017 مع صقور الجديان، مسجلاً 8 أهداف.

جميع صفقات نادي فاركو في الميركاتو الصيفي 2021