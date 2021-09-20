شاهد فيديو اهداف مباراة الشرطة والطلبة في الدوري العراقي..المواس يقتنص الفوز

شاهد فيديو اهداف مباراة الشرطة والطلبة في الدوري العراقي

شاهد فيديو اهداف مباراة الشرطة والطلبة في الجولة الأولى من الدوري العراقي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021.

استهل الشرطة مشواره في بطولة الدوري العراقي بالموسم الكروي الجديد 2021-2022 بالفوز بهدف دون رد على ضيفه فريق الطبلة على ملعب الشعب الدولى ببغداد.

ويدين الشرطة للاعب “محمود المواس” الذي اقتنص هدف فوز فريقه في الدقيقة 42 من زمن المباراة، ليحصد القيثارة أول ثلاث نقاط في المسابقة متقاسماً الصدارة مع نفط البصرة وزاخو.

انطلقت صافرة بداية مباراة الشرطة والطلبة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “محمد سلمان”.

ونقل بث مباشر مباراة الشرطة والطلبة في الدوري العراقي على قناة الشباب الرياضية (1) وتولى مهمة التعليق عليها العلق الرياضي “علي لفتة”.

يذكر ان نادي القوة الجوية هو بطل الدوري العراقي في الموسم الماضي، حيث استطاع ان يحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

ويبدأ موسم الدوري العراقي الممتاز في شهر سبتمبر من كل عام، حيث يُشارك 20 فريقاً، يلعبون 38 مباراة ذهابا وإيابا، بمجموع 380 مباراة في الموسم.

ويعتبر نادي الزوراء هو الأكثر حصولا على الدوري العراقي الممتاز برصيد 14 لقبا، آخرها موسم 2017–2018، يليه القوة الجوية (7 ألقاب).

ويأتي فريق الطلبة في المركز الثالث بـ 5 ألقاب، آخرها في موسم 2001–2002، بالتساوي مع فريق الشرطة الذي حصد اللقب للمرة الأخيرة في موسم 2018-2019.

شاهد فيديو اهداف مباراة الشرطة والطلبة في الدوري العراقي

اقرأ ايضا..