بالارقام..موعد مباراة نوريتش سيتي وليفربول في كأس الرابطة

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

يستعد نادي ليفربول لبدء رحلته في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عندما يواجه نوريتش سيتي في الدور الثالث.



ويسعى ليفربول لإعادة بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية إلى خزائنه، بعدما كانت المرة الأخيرة التي يفوز فيها بالبطولة في عام 2012.

ويحل ليفربول ضيفا على نوريتش سيتي، مساء الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول، على ملعب كارو رود، في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق عامر الخوذيري.

يُذكر أن ليفربول هو الأكثر حصولا على بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالتساوي مع مانشستر سيتي، برصيد 8 ألقاب لكل منهما.