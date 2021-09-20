الاتحاد يقترب من الرخصة الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الاتحاد في توفير سيولة مالية لسداد رواتب اللاعبين المتأخرة بهدف استكمال إجراءات الحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح للفريق المشاركة بدوري الأبطال.

كما تنوي إدارة النادي دخول المعترك الآسيوي بهدف المنافسة على اللقب بعد أن غاب الفريق عن آخر لقب حققه في موسم 2005 ثم بلوغه نهائي 2009 الذي خسره من بوهانج ستيلرز الكوري.

من جهة أخرى قرر المدير الفني للفريق، الروماني كوزمين كونترا أن تكون بداية الاستعدادات الفعلية لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اعتبارا من اليوم، وذلك بعد أن منح اللاعبين راحة عن التدريبات عقب مواجهة النصر في الجولة الماضية من الدوري، أعقبها توجيه اللاعبين الأساسيين بتأدية تدريبات استرجاعية خفيفة فيما أدى بقية اللاعبين مرانهم الاعتيادي.

وسيشارك اللاعب عبدالرحمن العبود في مران اليوم بعد أن أظهرت الاختبارات الطبية سلامته من أي إصابة وأن ما تعرض له في مواجهة النصر الماضية مجرد شد عضلي يحتاج معه إلى جلسات خاصة وراحة.