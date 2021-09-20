مليون ريال جوائز بطولات فرق الأحياء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مجلس إدارة رابطة فرق الأحياء برئاسة عادل الفقي، في اجتماعه الـ 32 الذي عقد (عن بعد) برنامج بطولاته للموسم المقبل والتي تبلغ 5 بطولات بجوائز مالية تصل إلى مليون ريال. كما نوه المجلس بصدور قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم القاضي بتسجيل جميع فرق الأحياء ضمن أنظمة التسجيل في الاتحاد، وكذلك كيفية احتساب بدل التدريب. وأوضح عادل الفقي أن بطولات الرابطة للموسم الجديد ستنطلق في نوفمبر المقبل وتستمر حتى يونيو 2022. وبين أن مجلس الإدارة ناقش آلية الموافقة على البطولات التنشيطية وإعادة تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إلى جانب الاطلاع على تقارير ورش العمل التي عقدت للروابط الفرعية لشرح بدل التدريب، كما تم مناقشة الشراكة مع إحدى الشركات الناشئة المختصة بالتطبيقات الرياضية الداعمة لفرق الأحياء. البطولات الخمس لفرق الأحياء 1 - دوري الرابطة 2 - بطولة الكأس 3 - كأس السوبر 4 - بطولة الفئات السنية مواليد 2003 5 - بطولة الفئات السنية مواليد 2008

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