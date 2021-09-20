نوف تتوج بطلات الكاراتيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت مسؤولة الرياضة النسائية بالاتحاد السعودي للكاراتيه، نوف الحماد بحضور رئيس اتحاد اللعبة مشرف الشهري، ومسؤولة استراتيجيات الاتحاد إيمان الحسيني، الفائزات بالمراكز الأولى في بطولة المملكة المفتوحة الثانية للسيدات فوق 15 سنة، والتي نظمها الاتحاد في جدة في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الحالي بمشاركة أكثر من 100 لاعبة مثلن 10 مراكز. وحسمت المركز الأول بمنافسات الكاتا الفردي، اللاعبة لمى عبدالعزيز، وجاءت ثانية صباح يامن، تلتها ملاك الخليدي بالمركز الثالث. وفي منافسات القتال تحت 50 كجم، خطفت ملاك الخليدي المركز الأول، فيما حققت نورا الراشد المركز الأول بمنافسات القتال تحت 55 كجم. أما في منافسات القتال تحت وزن 61 كجم، فجاءت دانا منصور بالمركز الأول، بينما حققت رنا فياض المركز الأول بمنافسات القتال تحت 68 كجم، وحلت جين بوقس أولى بمنافسات القتال فوق وزن 68 كجم.

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