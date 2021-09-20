تأجيل خليجي 25 إلى يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أنه تقرر خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية الذي عقد أمس، تأجيل بطولة كأس الخليج «خليجي 25» إلى يناير 2023.

وذكر الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت «قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إلى يناير 2023، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة رئيس الاتحاد، حمد بن خليفة».

وقد قرر المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي في نهاية مايو الماضي إقامة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج في العراق، بعد أن اعتذرت قطر عن استضافتها دعما لمدينة البصرة لتنظيمها.

وبموجب القرار، أعلنت الهيئة الموقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم في مايو الماضي، أن اتحاد كأس الخليج حدد الـ24 من ديسمبر المقبل موعدا لافتتاح البطولة التي تستمر حتى السابع من يناير 2022.

وأضافت في بيان رسمي حينذاك «تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، وتضم محافظ البصرة أسعد العيداني نائبا له».