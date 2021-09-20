اجتماع يناقش إقامة المونديال كل عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس أنه سيعقد اجتماعا مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، للمناقشة بشأن فكرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين. وأوضح الفيفا أن الاجتماع مع الاتحادات سيعقد عبر الإنترنت في 30 سبتمبر الحالي. وأثار اقتراح الفيفا بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلا من 4 أعوام، انتقادات من أوروبا. وقوبل المقترح المقدم رسميا من قبل الاتحاد السعودي بترحيب في أنحاء أخرى بالعالم، وأجرى فيفا استطلاعا للجماهير أظهرت نتيجته تأييدا للفكرة، لكن إحصاءات أخرى أشارت إلى عكس ذلك.

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