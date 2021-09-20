شكرا لقرائتكم خبر بالدقائق.. ركبة عطيف تخذله بداية المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الثالثة خلال 6 أعوام، يخضع نجم خط وسط الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبدالله عطيف للجراحة في الركبة.

فبعد أول عملية في 2015 بألمانيا، خضع أيضا إلى جراحة في 2020 ببرشلونة الإسبانية، كما أجرى أمس في مدينة أوجسبورج الألمانية، عملية منظار في غضروف الركبة تحت إشراف الدكتور الألماني جراح الإصابات الرياضية أولريش يونيش وهو نفس الطبيب الذي أجرى له العملية الأولى عام 2015.

وبدا أن هناك عاملا مشتركا في الإصابات الثلاث التي تعرض لها عطيف في الركبة، وهو أن جميعها حدثت في أوقات مبكرة من المباريات، فالأولى تمت في الدقيقة 27، والثانية في الدقيقة 16، والثالثة بين الدقيقتين 17 و18.

وكتب عطيف عقب العملية عبر حسابه على تويتر أمس «الحمد لله والشكر له، أجريت عملية منظار بسيطة في غضروف الركبة.. والشكر كل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي على وقفته ودعمه وسؤاله، وكذلك لياسر المسحل وللاتحاد السعودي ولبيتي نادي الهلال على اهتمامه.. ولكل من سأل ودعا».

وكان عطيف خضع قبلها إلى أشعة الرنين المغناطيسي التي أكدت وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

وينتظر أن يغيب اللاعب عن الملاعب فترة تصل إلى 60 يوما يتخللها برنامج تأهيلي يسبق انضمامه للتدريبات الجماعية، ما يعني غيابه عن مباراتي المنتخب في التصفيات النهائية لكأس العالم 2022 أمام اليابان والصين خلال أكتوبر المقبل، وكذلك غيابه عن مواجهة الهلال أمام بيرسبوليس الإيراني في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا في أكتوبر المقبل.

عمليات عطيف بالركبة

أبريل 2015

خلال مباراة الهلال والتعاون ضمن الدوري السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، أصيب عطيف مبكرا وتحديدا في الدقيقة الـ27 ولم يكمل المباراة، حيث حل بدلا عنه فيصل درويش، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الداخلي.

وغادر اللاعب إلى ألمانيا وخضع لمشرط الجراح الألماني الدكتور أولريش بوينيش وتكللت العملية بالنجاح في أبريل 2015. ووقتها تواجد قائد الهلال ياسر القحطاني برفقته، حيث كان يكمل هو الآخر برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط المتصالب على يد بوينيش.

مارس 2020

أصيب عطيف في غضروف الركبة أثناء مباراة فريقه أمام شباب أهلي دبي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020، إلا أن إصابته هذه المرة جاءت في زمن مبكر خلال المباراة مقارنة بإصابته عام 2015، حيث أصيب هذه المرة في الدقيقة الـ16 وشارك محمد كنو بدلا منه في المواجهة التي انتهت بفوز الهلال 2 / 1.

وغادر عطيف إلى إسبانيا وأجرى في مارس 2020 عملية بالمنظار على موضع إصابته في الركبة، تحت إشراف الطبيب الإسباني رامون كوجات أكدت وجود قطع في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها.

سبتمبر 2021

قبل أن تمر 18 دقيقة على مباراة المنتخب السعودي أمام ضيفه الفيتنامي بالرياض ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، تعرض عطيف للإصابة وخرج باكيا، ليدفع المدير الفني، الفرنسي هيرفي رينارد بمحمد كنو بديلا عنه في الدقيقة 18.

وأعلن المنتخب السعودي بعد الفحص الطبي للاعب، إصابته في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، ما دفع اللاعب للمغادرة إلى ألمانيا، حيث خضع أمس في مدينة أوجسبورج الألمانية، لعملية منظار للركبة، تحت إشراف الدكتور الألماني بونيش، ومتابعة أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب السعودي الدكتور ياسر الفريهيدي.