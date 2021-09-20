شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بلقب السوبر الـ11 فى تاريخه قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بتتويج المارد الأحمر بالسوبر المحلى للمرة الـ11 في التاريخ حيث نشرت فيديو معلقة عليه:"في مثل هذا اليوم وفي أمسية لا تنسى الأهلي يحصد لقب السوبر الحادي عشر في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين".

يستعد فريق الأهلي جيدا لخوض مباراته ضد طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة والتعامل مع التراجع الدفاعي المتوقع للطلائع.

فى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2019، توج النادى الأهلى ببطولة كأس السوبر المحلى بعد فوزه على غريمه التقليدى الزمالك 3-2، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ليحصد المارد الأحمر لقبه رقم 11 فى تاريخه ببطولة السوبر، سجل الأهداف كل من: جونيور أجايى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 والدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، والدقيقة 48 من الشوط الثانى للأهلي.. ومحمود علاء " هدفين" فى الدقيقتين 64 و78 للزمالك.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.