شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يقترب من الاستغناء عن عماد السيد بعد التعاقد مع حارسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي الاتحاد السكندري من الاستغناء عن عماد السيد حارس مرمى الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعاقد النادى مع حارسين جديدين عقب رحيل محمد صبحي وعودته للزمالك بعد انتهاء اعارته لزعيم الثغر.

ونجح الاتحاد في التعاقد مع محمد عبد المنصف من صفوف وادي دجلة لمدة موسمين، كما سبقه التعاقد مع أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي، بالإضافة الى تواجد حارسين صاعدين في الاتحاد هما عمرو خليل وصبحى سليمان.

وفي الأيام الماضية وضع مسئولو نادي الاتحاد السكندري، خطة لتسويق عماد السيد، حارس مرمى الفريق السكندري، بناءً على رغبة حسام حسن، المدير الفني، الذي أكد أن الفريق ليس بحاجة لخدمات اللاعب الفنية في الموسم الجديد.

وأظهر عماد السيد احترامه لمسئولي الاتحاد، وجهازهم الفني بقيادة العميد، رغم خروجه من القائمة الأولى للفريق، والتي أرسلها النادي لاتحاد الكرة الخميس الماضي، وشهدت قيد 17 لاعبا فقط وخروج السيد من الحسابات تماما تمهيدا لتسويقه.

ويفكر النادي في قبول أي عرض لبيع أو إعارة الحارس، في ظل خروجه تماما من الحسابات الفنية لحسام حسن الذي أصر على استبعاد الحارس منذ شهر فبراير الماضي أي ما يعادل 7 أشهر كاملة.

ورفض مصيلحي الوضع الراهن للحارس السابق للزمالك، حيث طالب حسام حسن بالاعتماد عليه أو تسويقه بالبيع أو الإعارة.

ووضع الاتحاد السكندري، عماد السيد، في قائمة الانتظار من أجل الاستفادة ماليا من وراء بيعه، وعدم رحيله عن النادي بدون مقابل.