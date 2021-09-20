شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: ميكيسوني الأقرب للبدء غدا أمام الطلائع في مركز الجناح الأيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة الاهلى، عبر مراسلها فى معسكر فريقها الأحمر بالإسكندرية، إن الموزمبيقى لويس ميكيسونى الوافد الجديد للأهلى هو الأقرب لشغل مركز الجناح الأيسر فى تشكيلة الأهلى بمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر، وقال مراسل قناة الأهلى أن ميكيسونى ظهر بصورة طيبة للغاية فى التدريبات واقترب من حجز مكانى أساسى بالتشكيلة الحمراء.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أحقية ناديى الأهلى وطلائع الجيش فى إشراك الصفقات الجديدة واللاعبين العائدين من الإعارة فى مباراة السوبر المحلى غدا باستاد برج العرب.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه تم إخطار الناديين بهذا الأمر رسميا، منعا للغط والتأكيد على أحقية الناديين فى اشراك الصفقات الجديدة.

وأنهت الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية استعدادها لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب في الإسكندرية، حيث يدخل المارد الأحمر مباراة السوبر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس موسم 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائي بركلات الترجيح.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية طاقم التحكيم المكون من "مصطفى غربال حكم ساحة، وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين والياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو، وبن براهم الحلو مساعد حكم فيديو".

وشكلت المجموعة غرفة عمليات لمتابعة أحداث المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والمقصورة الرئيسية.