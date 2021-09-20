شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يجس نبض الزمالك لضم مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر مسئولو نادى سيراميكا فى الظفر بخدمات مروان حمدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الخط الأمامى في الموسم الجديد، لا سيما بعد رحيل أحمد ياسر ريان إلى نادى آلتاى التركي.

وطلب هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا جس نبض الزمالك من أجل الحصول على خدمات مروان حمدى في الموسم الجديد على سبيل الإعارة، خصوصا بعدما أبدى المدرب إعجابه بقدرات مروان حمدي.

من ناحية أخرى، رفض هيثم شعبان خوض أي مباراة ودية خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه الفريق في مدينة شرم الشيخ استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، والمقرر لها نهاية أكتوبر المقبل.

واستقر هيثم شعبان على الاكتفاء بخوض التدريبات الجماعية وتطبيق بعض الخطط الفنية وعدم الاتفاق على مباريات ودية لمنح اللاعبين فرصة تعلم بعد التكتيكات اللازمة لتحقيق بداية مثالية بالدوري الموسم المقبل.

وعقد عامر عامر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، جلسة مع زملائه اللاعبين، عقب إنتهاء المران المسائي الذى أقيم اليوم، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وحرص قائد فريق سيراميكا على تحفيز اللاعيبن،وطالبهم بضرورة استغلال فترة المعسكر المغلق،المقام حاليًا في شرم الشيخ، من أجل التركيز على الوصول لأعلى مستوى فني وبدني، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان.

وأكد عامر عامر خلال الجلسة مع اللاعبين، على ضرورة تحقيق نتائج طيبة مع بداية الموسم القادم، في ظل المنافسة الشرسة والتأهب الشديد بين جميع الأندية، خلال الموسم المقرر انطلاقه خلال أيام.

وشدد قائد الفريق، على أن الموسم الجديد سيكون صعبًا للغاية على الجميع، ولن تكون هناك مواجهة سهلة أو مضمونة،سواء للأندية العريقة،التي لها باع كبير في الدوري،أوالأندية التي لا زالت تبحث عن إثبات نفسها في المسابقة.

وتابع عامر في حديثه لزملائه : وسط هذا الصراع المرتقب علينا الظهور بشكل قوي ومميز،خاصة وأن إدارة نادي سيراميكا توفر كل عوامل النجاح والاستقرار،من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق الأهداف المرجوة .

ونقل عامر عامر إلى اللاعبين ثقة مجلس إدارة سيراميكا في تحمل جميع اللاعبين مسئولياتهم، من أجل تقديم مستوى طيب، وتحقيق نتائج تليق بالاسم والمكانة التي حفرها الفريق، خلال الموسم الماضي.