الامارات | الإمارات تنافس السعودية وجنوب إفريقيا لاستضافة مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنافس السعودية وجنوب إفريقيا لاستضافة مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" الأمريكية بأن الإمارات أبدت اهتماماً كبيراً باستضافة مونديال الأندية، في نسختها المقبلة المقرر اقامتها في ديسمبر المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها صباح الإثنين إن "الامارات دخلت منافسا قويا مع جنوب إفريقيا التي سبق وأعلنت رغبتها بشكل رسمي في استضافة البطولة، والسعودية التي تواصلت في وقت سابق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استضافة مونديال الأندية".

واعتذر الاتحاد الياباني لكرة القدم في وقت سابق عن عدم استضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في اليابان التي تعاني منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من (كوفيد 19)".

وسبق للإمارات أن استضافت البطولة في نسختي 2009و2010 واللتان توج بهما برشلونة الإسباني وإنتر ميلان على التوالي.

كما استضافت العاصمة أبوظبي تلك البطولة في عامي 2017و2018، وظفر بلقبهما نادي ريال مدريد الإسباني.

ويشارك في البطولة سبعة أندية هي: بطل دوري أبطال أوروبا، بطل الكونكاكاف، بطل كأس الليبرتادوريس، بطل دوري أبطال أسيا، بطل دوري أبطال افريقيا، بطل أوقيانوسيا إلى جانب الفريق المنظم (الفائز بالدوري المحلي).

وحجز الأهلي المصري مقعده في نسخة مونديال الأندية المقبلة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا إلى جانب تشيلسي الإنجليزي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا.

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