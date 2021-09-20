الامارات | تعرف إلى قرعة الشارقة والبطائح في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى قرعة الشارقة والبطائح في بطولة الأندية العربية لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة السلة، ممثلا الدولة فريقا الشارقة والبطائح في المجموعتين الثانية والرابعة، وذلك في البطولة المقامة في نسختها 33 في مدينة الإسكندرية في مصر، خلال الفترة من 29 الشهر الجاري وحتى التاسع من أكتوبر المقبل، وينافس على لقبها 18 فريقاً في رقمٍ قياسي غير مسبوق على صعيد الأندية المشاركة.

وتضم مجموعة الشارقة كلا من أندية اليرموك الكويتي، والوكرة القطري، واليونان السوداني، والزهراء التونسي، في حين ضمت مجموعة البطائح، كلا من بيروت اللبناني، والكويت الكويتي، والغرافة القطري، والمنامة البحريني.

وجرت مراسم القرعة اليوم، وأسفرت نتائجها ايضاً عن وقوع حامل اللقب الاتحاد السكندري على رأس المجموعة الأولى، بجوار بليدة الجزائري، والميناء اليمني، واتحاد الفتح المغربي، فيما ضمت المجموعة الثالثة، أندية الأهلي المصري، ووداد بوفاريك الجزائري، وحضرموت اليمني، والفتح السعودي.

ويقضي نظام البطولة، بإقامة الدور التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى دور الثمانية.

ويقص لقاء الاتحاد السكندري والميناء اليمني مباريات النسخة 33 وذلك على صالة نادي الاتحاد السكندري التي تستضيف مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، فيما تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على الصالة المغطاة في استاد برج العرب

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