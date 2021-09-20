تعرف على موعد مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حين يحل ضيفا على فيورنتينا في الجولة الخامسة.



وكان إنتر ميلان جمع 10 نقاط من أول 4 جولات في النسخة الحالية من الدوري الإيطالي "سيري آ"، بعد فوزه في 3 مباريات وتعادله في واحدة.

ويسعى إنتر للابتعاد عن جاره وغريمه ميلان، الذي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف خلف "النيراتزوري".

يحل إنتر ميلان ضيفا على فيورنتينا مساء الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، على ملعب "أرتيميو فرانكي" معقل "الفيولا".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

لا توجد أي قناة تلفزيونية تقوم بنقل مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قررت إذاعة عدة مباريات من كل جولة للمتابعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القناة الرسمية للرابطة على موقع "يوتيوب"، ومن بينها مباراة فيورنتينا ضد إنتر.