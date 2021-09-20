هالاند وليفاندوفسكي يتفوقان على بنزيما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

يعد مهاجم فريق بروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، ومهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، اللاعبين الوحيدين اللذين يتفوقان تهديفياً، برصيد 7 أهداف لكل لاعب، على مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، برصيد 6 أهداف، في الخمسة دوريات الأوروبية الكبرى.



كان بنزيما صاحب هدف انتصار ريال مدريد، في اللقاء الذي جمعه بفريق فالنسيا في ملعب ميستايا، في منافسات الجولة الخامسة من "الليغا".

وانتهى اللقاء بانتصار "الميرينغي" (2-1)، وجاء هدف انتصار ريال مدريد في الدقيقة 88 عن طريق بنزيما الذي سدد الكرة بكتفه، وكان كفيلاً بحصد الفوز لفريقه، والمواصلة في صدارة جدول الترتيب.

وبهدف بنزيما في لقاء فالنسيا، واصل اعتلاءه صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 6 أهداف، وبفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثاني، زميله فينيسيوس جونيور، الذي وقع على 5 أهداف، لتكون أفضل انطلاقة له في "الليغا" منذ انضمامه إلى ريال مدريد. وساهم بنزيما في (11 هدفاً) مع ريال مدريد في "الليغا" هذا الموسم، حيث سجل (6)، ومرر (5 كرات) حاسمة.

وهناك لاعبان اثنان فقط هما من يتفوقان على بنزيما، في صدارة ترتيب هدّافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، هما هالاند وليفاندوفسكي، برصيد 7 أهداف لكل لاعب، في 5 جولات بالدوري الألماني. ورغم تساوي هالاند وليفاندوفسكي في عدد الأهداف، إلا أن النرويجي يأتي في صدارة الهدّافين، لأنه لديه 4 كرات حاسمة، على عكس البولندي الذي لم يمرر بعد أي كرة حاسمة لزملائه.