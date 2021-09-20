مودريتش يعود إلى منتخب كرواتيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلن مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، أن لاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش، سيعود إلى صفوف الفريق الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، بعد غياب ثلاث مباريات دولية بسبب الإصابة. قال داليتش لدى الكشف عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر، استعداداً لمواجهة قبرص وسلوفاكيا: "نحن سعداء بشكل خاص بعودة لوكا، الذي يشكل كلاعب وقائد أهمية كبيرة بالنسبة لنا". وأضاف: "المنتخب يحتاج إلى تأكيد ما تم تحقيقه حتى الآن بست نقاط إضافية، سنحتاج من أجلها إلى التركيز الكامل والوحدة، كما جرى في المباريات السابقة. ورغم غياب قائدها، إلا أن كرواتيا حققت (7 نقاط) من أصل 9 ممكنة في سبتمبر (أيلول)، وهي الآن متصدرة المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة مثل روسيا، تليها سلوفاكيا، سلوفينيا، مالطا، وقبرص. وسيلتقي وصيف بطل العالم، مع منتخب قبرص في 8 أكتوبر (تشرين الأول) في لارنكا، وبعد ثلاثة أيام سيلعب أمام سلوفاكيا في أوسييك.

