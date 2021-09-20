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كروس يقترب من العودة للملاعب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

بدأ لاعب ، الألماني توني كروس، اليوم الإثنين، التدريب في الملعب، بعد التعافي من الإصابة بمدينة بالدبيباس ، حيث يستعد الفريق "الملكي" لمواجهة مايوركا. قام كروس ببعض التدريبات داخل مرافق النادي، وعلى العشب، حيث أكمل بعضاً من التدريبات التي وضعها الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي. وأدى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي أمام فالنسيا بعض تمارين الإحماء، في حين خاض البقية مباراة. وتدرب فالفيردي الذي شارك أساسياً في كل مباريات الريال هذا الموسم منفرداً، وكذلك المصابين ومارسيلو، وفيرلاند ميندي، وغاريث بيل.


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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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