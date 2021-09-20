إطلاق اسم سيمونا هاليب على نوع جديد من الحشرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أطلق باحثون في إحدى جامعات رومانيا، اسم بطلة ويمبلدون، ورولان غاروس، سيمونا هاليب، على نوع جديد من الحشرات المكتشفة مؤخراً على ساحل البحر الأسود، حيث مسقط رأس لاعبة التنس الرومانية.



يقول العلماء في إشارة إلى المكان الذي تم فيه اكتشاف حشرة (Phlebotomus): "هذا النوع تم تكريسه للاعبة التنس الشهيرة سيمونا هاليب، المولودة في المنطقة نفسها".

وأوضح منسق الدراسة العلمية، أندريه ميكالكا، أن فكرة الاسم جاءت إليه بسبب قرب مكان اكتشاف هذا النوع لمقاطعة كونستانزا الساحلية، جنوب شرق رومانيا، مسقط رأس هاليب.

وقال الباحث لمجلة (G4Media) الرومانية: "نهدي هذا الاكتشاف العلمي لسيمونا هاليب، كتكريم وتقدير لأدائها، ولرفعها اسم رومانيا في جميع أنحاء العالم".

وفازت لاعبة التنس الرومانية (29 عاماً)، والتي وافقت على إطلاق اسمها على هذا النوع من الحشرات، والتي تحتل حاليا ًالمركز الـ14 في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، ببطولة رولان غاروس (2018)، وويمبلدون (2019).