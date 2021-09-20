إحصائية توضح معدل استبدال ميسي خلال مسيرته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، اضطر لاستبدال النجم ليونيل ميسي، خلال لقاء ليون، بسبب حمايته من الإصابة. أوضحت الصحيفة، أن الكاميرات المخصصة لمتابعة كل تحركات ميسي، تمكنت من تأكيد إصابة اللاعب بألم في الركبة قبل 5 دقائق من التبديل. وفي هذا الصدد، أشارت شبكة أوبتا المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، إلى إنه منذ يناير (كانون الثاني) 2010، وحتى نهاية موسم "الليغا"2020-2021، بدأ ليونيل ميسي في 370 مباراة بالتشكيل الأساسي لبرشلونة، وتم استبداله خلال 17 مباراة فقط (أي كل 21.8 مباراة)، وكانت آخر مرة استبدل فيها ميسي في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تقدم البارسا بنتيجة 4-0 على غرناطة، ليقرر كومان إراحة اللاعب ليحتفظ به في كأس السوبر الإسباني. كما أوضح موقع أوبتا، أنه تم استبدال ميسي فقط في 54 من أصل 522 مباراة خاضها في الدوري الإسباني. وانفجر ميسي غاضباً بعد قرار بوكيتينو باستبداله بالدقيقة 76، خلال لقاء باريس وليون، ليرفض النجم الأرجنتيني بعدها مصافحة مدربه. يذكر أن سان جيرمان فاز على ليون (2-1)، ليواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة، برصيد 18 نقطة.

