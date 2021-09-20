الكشف عن مدة غياب كارفخال عن ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

كشف تقرير صحافي إسباني، عن المدة التي سيغيبها الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد، داني كارفخال، ، بداعي الإصابة. وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن داني كارفخال اجتاز الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم الإثنين، وسيغيب مبدئياً لمدة أسبوعين على الأقل. كما أوضحت الصحيفة المقربة من أسوار برنابيو، أن ريال مدريد لن ينشر تقريرا طبيا بشأن إصابة داني كارفخال، بناء على طلب صريح من اللاعب الدولي ، الذي يستفيد من حقه في الخصوصية. وكان داني كارفخال، قد تعرض للإصابة في مباراة ريال مدريد و فالنسيا، التي جرت أمس الأحد في الجولة الخامسة من عمر الدري الإسباني، وتم استبداله في الدقيقة 27. وتعد هذه الإصابة، انتكاسة جديدة للاعب الدولي، داني كارفخال، الذي غاب عن 36 مباراة رسمية الموسم الماضي.

