350 لاعباً يشاركون في بطولة العالم للرماية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، التي تستضيفها مصر في الفترة من (11 حتى 18) أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عن مشاركة 350 رامياً من 15 دولة عربية وأجنبية. تقام البطولة بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقام حفل الافتتاح 12 أكتوبر (تشرين الأول)، بتنظيم من قبل شركتي "سينرجي" و"تذكرتي". وتتمثل الدول المشاركة في منافسات البطولة في مصر، إيطاليا، أمريكا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، اليابان، لبنان، سوريا، السعودية. وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة، أن الاستعدادات لاستضافة البطولة جارية على قدم وساق، من حيث الاطمئنان على توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، فضلاً عن التنسيق بشأن مراسم استقبال اللاعبين والوفود المشاركة بداية من 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

