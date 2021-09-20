منظمو ماراثون برلين يتوقعون مشاركة 25 ألف متسابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

كشف منظمو ماراثون برلين، أنهم يتوقعون مشاركة نحو 25 ألف متسابق، مع انطلاق المنافسة الأحد المقبل، ليكون بذلك أكبر ماراثون منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. ألغي ماراثون برلين في العام الماضي بسبب الجائحة، لكنه سيعود هذا العام في شوارع العاصمة الألمانية. وقال المدير الإداري لشركة "إس.سي.سي إيفنتس" المنظمة للفعاليات في برلين، يورغن لوك، اليوم الإثنين: "حان الوقت لإرسال إشارة إلى العالم بأننا مازلنا مدينة بارزة من الناحية الرياضية". ويتوقع لوك أن يكون أكثر من 90% من المشاركين في الماراثون، ممن استكملوا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين منه. بينما سيخضع الآخرون لفحوص "بي.سي.آر"، قبل ما لا يزيد على 48 ساعة من انطلاق الماراثون. وسيكون ارتداء الكمامات عند البداية، وكذلك في الختام إلزامياً على المشاركين، وكذلك على المتفرجين بطول مسافة الماراثون الممتد لـ591ر42 كيلومتراً. وأضاف لوك: "يمكن لجميع المشاركين الركض بشكل متحرر". ومن خلال حدثين أصغر حجماً في الأسابيع الأخيرة، من بينهما نصف ماراثون، اكتسب المنظمون خبرة قبل الماراثون المرتقب، والذي سيقام في نفس يوم إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا. ويأتي العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي على رأس المشاركين في ماراثون برلين.

