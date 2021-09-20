اختبار صعب ينتظر أنشيلوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

بدأ نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، الاستعداد لموجهة ريال مايوركا، الأربعاء المقبل، في الجولة السادسة للدوري الإسباني، موسم 2021-2022. ذكر موقع برنابيو ديجتال الإسباني، أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ينتظر اختبار صعب، حينما يواجه ريال مايوركا، الذي بدأ الموسم بأرقام جيدة جداً بالحصول على 8 نقاط من أصل 15 نقطة. ويأمل "الملكي" في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة الصدارة لجدول ترتيب "الليغا". وحقق ريال مدريد مرة أخرى انتصاراً مهماً، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، متغلباً على منافسه فالنسيا (2-1)، بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني. واعتلى ريال مدريد قمة ترتيب "الليغا"، برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن جاره صاحب المركز الثاني "الأتلتي".

