شكرا لقرائتكم خبر بوتشيتينو: استبدال ميسي عادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، أنه ليس هناك مشكلات مع ليونيل ميسي، وذلك تعليقا على رد فعل النجم الأرجنتيني عقب استبداله خلال المباراة التي انتهت بالفوز على ليون 2 /1 الأحد الماضي بالدوري الفرنسي.

وظهرت تعبيرات الحيرة على وجه ميسي لدى مروره بجوار بوتشيتينو إثر تبديله والدفع باللاعب أشرف حكيمي بدلا منه في الدقيقة 76 من المباراة.

وتبادل بوتشيتينو وميسي كلمات قليلة قبل أن يتوجه ميسي للجلوس على مقاعد البدلاء وسط دهشة من زملائه، وذلك خلال أول مشاركة لميسي مع سان جيرمان على ملعبه منذ انضمامه إلى الفريق قادما من برشلونة الإسباني.

وأسهم ميسي في 6 تسديدات، منها 4 محاولات من جانبه وفرصتان صنعهما، خلال المباراة أمام ليون ولم يتفوق عليه في ذلك خلال هذا الموسم سوى كيليان مبابي (6 تسديدات) خلال المباراة أمام كليرمون فوت في 11 سبتمبر الحالي.

كما سجل ميسي، 65 لمسة للكرة و48 تمريرة بدقة بلغت 3ر83 %.

وقال بوتشيتينو خلال المؤتمر الصحفي أعتقد أن الجميع يعلمون أننا لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين في فريق يضم 35 لاعبا».

وأضاف «علينا إجراء اختيارات في قائمة الفريق للمباريات وكذلك خلال المباريات، ونضع في اعتبارنا ما هو أفضل للفريق ولكل لاعب. أحيانا تكون القرارات إيجابية، وأحيانا لا، ولكن هذا هو ما يفترض على المدربين فعله، عليهم اتخاذ قرارات. يمكن أن ترضي الناس أو لا».

وتابع «سألته (ميسي) كيف حاله وقال إنه على ما يرام، لا توجد مشكلات».