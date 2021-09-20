كلوزه مرشح لتدريب شباب ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أمس أن الهداف التاريخي للمنتخب الألماني لكرة القدم والمتوج معه بلقب كأس العالم 2014 ميروسلاف كلوزه، مرشح لخلافة شتيفان كونتس في تدريب المنتخب الألماني للشباب تحت 21 عاما.

واعتزل كلوزه (43 عاما) اللعب عام 2016 وعمل مدربا مساعدا للمنتخب الأول قبل أن يعمل في التدريب بقطاع الشباب في بايرن ميونخ، ثم أصبح مدربا مساعدا للفريق الأول ببايرن ميونخ الموسم الماضي، والآن بات مرشحا لتدريب منتخب الشباب.

ورحل كلوزه عن العمل في بايرن إثر إصابته بجلطة في الساق، لكنه تعافى الآن ويبحث عن فرصة في العمل التدريبي، ويوجه تركيزه بشكل أساس للعمل بالأندية.

وبعد قيادة المنتخب الألماني للشباب للتتويج ببطولة أوروبا لمنتخبات تحت 21 عاما في يونيو الماضي، يرحل كونتس عن منصبه ليتولى تدريب المنتخب التركي الأول.

وقال المدير الرياضي للمنتخبات الوطنية بالاتحاد الألماني يوتي خاتسياليكسيو لمجلة كيكر «نقدم كل ما بوسعنا لإبقاء الأعضاء الآخرين بالجهاز الفني لمنتخب تحت 21 عاما، والذي قدم عملا رائعا في الأعوام الأخيرة، ونثق في أننا سننجح».