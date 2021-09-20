مدرب الإنتر يعشق اللاعبين العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي سيموني إنزاجي رسالة إلى نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح، بشأن موقفه من تجديد تعاقده مع ليفربول، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث طالبه بالتفكير بقلبه قبل أي شيء آخر.

وقد أشار عدد من التقارير الصحفية إلى تعثر مفاوضات ليفربول للتجديد مع صلاح، بسبب رغبة اللاعب في الحصول على راتب أسبوعي قيمته 500 ألف جنيه إسترليني، وهو أكثر من ضعف ما عرضه النادي.

وعلق إنزاجي على موقف صلاح من التجديد قائلا «صلاح يعد من أفضل اللاعبين في العالم، ولقد شاهدته عن قرب عندما كنت في أيامي الأولى كمدرب لفريق لاتسيو وكان هو لاعبا في روما. صلاح لاعب رائع، ونصيحتى له أن يفكر بقلبه قبل اتخاذ الخطوة القادمة، وأن يختار الأفضل لنفسه».

كما امتدح إنزاجي قدرات نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، حيث عده من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت، وكذلك الأمر للمغربي نجم تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش.

وقال إنزاجي «محرز وزياش من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، خاصة محرز الذي يقدم أداء كبيرا مع مانشستر سيتي. لقد شاهدنا إنجازاته مع الفريق، رغم أنه مر ببعض المشاكل البدنية لكن عندما عاد كانت العودة قوية، وهو من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت».

وعلق مدرب إنتر ميلان على رحيل كريستيانو رونالدو عن غريم فريقه التقليدي يوفنتوس، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد 12 عاما قضاها خارج ملعب «أولد ترافورد».

وقال «يوفنتوس فريق كبير ولن يتأثر برحيل أي من نجومه، حتى وإن كان رونالدو، وسيبقى اليوفي أكبر المنافسين على اللقب، أما رونالدو فهو يستطيع أن ينجح أينما ذهب، لأنه يمتلك عقلية احترافية مختلفة».

وعن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، قال «لم أتوقع رحيله على الإطلاق. ما خلفته جائحة كورونا من أزمات مالية، سبب عدم الاتفاق بينه وبين برشلونة».