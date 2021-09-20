شكرا لقرائتكم خبر 25 ألف متسابق بماراثون برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وألغي ماراثون برلين في العام الماضي بسبب الجائحة لكنه سيعود هذا العام في شوارع العاصمة الألمانية.
وقال المدير الإداري للشركة المنظمة للفعاليات في برلين يورجن لوك أمس «حان الوقت لإرسال إشارة إلى العالم بأننا ما زلنا مدينة بارزة من الناحية الرياضية».
ويتوقع لوك أن يكون أكثر من 90% من المشاركين في الماراثون ممن استكملوا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين منه.
بينما سيخضع الآخرون لفحوص «بي سي آر» قبل ما لا يزيد على 48 ساعة من انطلاق الماراثون.
وسيكون ارتداء الكمامات عند البداية وكذلك في الختام إلزاميا على المشاركين، وكذلك على المتفرجين بطول مسافة الماراثون الممتد لـ591ر42 كلم.
وأضاف لوك «يمكن لجميع المشاركين الركض بشكل متحرر».
ومن خلال حدثين أصغر حجما في الأسابيع الأخيرة، من بينهما نصف ماراثون، اكتسب المنظمون خبرة قبل الماراثون المرتقب والذي سيقام في يوم إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا نفسه.
ويأتي العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي على رأس المشاركين في ماراثون برلين.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 ألف متسابق بماراثون برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.