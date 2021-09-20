25 ألف متسابق بماراثون برلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال منظمو ماراثون برلين إنهم يتوقعون مشاركة نحو 25 ألف متسابق مع انطلاق المنافسة الأحد المقبل، ليكون بذلك أكبر ماراثون منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وألغي ماراثون برلين في العام الماضي بسبب الجائحة لكنه سيعود هذا العام في شوارع العاصمة الألمانية.

وقال المدير الإداري للشركة المنظمة للفعاليات في برلين يورجن لوك أمس «حان الوقت لإرسال إشارة إلى العالم بأننا ما زلنا مدينة بارزة من الناحية الرياضية».

ويتوقع لوك أن يكون أكثر من 90% من المشاركين في الماراثون ممن استكملوا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين منه.

بينما سيخضع الآخرون لفحوص «بي سي آر» قبل ما لا يزيد على 48 ساعة من انطلاق الماراثون.

وسيكون ارتداء الكمامات عند البداية وكذلك في الختام إلزاميا على المشاركين، وكذلك على المتفرجين بطول مسافة الماراثون الممتد لـ591ر42 كلم.

وأضاف لوك «يمكن لجميع المشاركين الركض بشكل متحرر».

ومن خلال حدثين أصغر حجما في الأسابيع الأخيرة، من بينهما نصف ماراثون، اكتسب المنظمون خبرة قبل الماراثون المرتقب والذي سيقام في يوم إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا نفسه.

ويأتي العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي على رأس المشاركين في ماراثون برلين.