فينيسيوس: انتصارات الريال أولوية

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وأحرز فينيسيوس هدفا وصنع آخر لزميله كريم بنزيمة، ليقود الريال لقلب تأخره 0/ 1 إلى انتصار قاتل 2 / 1 على ملعب (ميستايا) معقل الفريق بلنسية. وقال فينيسيوس عقب المباراة «كنا نسعى للتقدم وتحقيق نتيجة إيجابية، هذا عمل المدرب وعمل الفريق. اجتهدنا كثيرا في اللقاء وعملنا بجد حتى تحقق لنا ما نريده».
وأضاف فينيسيوس، الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ86 قبل أن يحرز بنزيمة الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق»وجدنا صعوبات كثيرة على مدار الشوطين، في ظل الانسيابية التي كان يتمتع بها بلنسية في المباراة». وأوضح اللاعب البرازيلي «هذا الملعب صعب ومعقد، حاولنا تقديم مستوى جيد في البداية، غير أن الأمور لم تسر على ما يرام، لكننا فزنا في النهاية وعلينا أن نستريح قليلا قبل أن نواصل عملنا».
وشدد فينيسيوس «قيادة الفريق نحو الانتصارات تمثل أولوية بالنسبة لي أكثر من تسجيلي للأهداف. أعتقد أننا لعبنا جيدا وحققنا الفوز، وهذا هو الأهم».
وبهذا الهدف، رفع فينيسيوس رصيده في هذا الموسم إلى 5 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين حاليا، بفارق هدف وحيد خلف بنزيمة، الذي يتربع على الصدارة.
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