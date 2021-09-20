الفيفا يعلن مواعيد مباراتيّ مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباراتيّ مصر وليبيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022.

وبحسب البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري بموقع "فيس بوك"، فقد قرر الفيفا اقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل.

كما قرر الاتحاد الدولي إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً ( الثامنة في ليبيا ) يوم 11 أكتوبر .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على اقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي وحدد لها التاسعة مساءً في ستاد الجيش ببرج العرب المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا.