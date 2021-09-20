6 نقاط استناداً على عقوبة الفيفا.. الأهلي يبدأ أولى خطواته لسحب لقب الدوري من الزمالك.. والأبيض يرد: «عندهم درع تقليد في الدولاب»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "الوطن" أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لم يفقد الأمل بعد في تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري موسم 2020-2021، للمرة الـ43 في تاريخه، رغم فوز الزمالك باللقب للمرة الـ 13 في تاريخه.

وكان الزمالك قد توّج ببطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ62، للمرة الـ13 في تاريخه، برصيد 80 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي، الذي جاء بالمركز الثاني.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الأهلي مستند على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان القلعة البيضاء من القيد بسبب واقعة اللاعب الشاب حسام أشرف.

وقالت الصحيفة إن مصطفى مراد فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق، ونائب شركة الأهلي لكرة القدم، يتحرك في ذلك الملف، وعن طريق محامي دولي سيتم التواصل مع "الفيفا" والمحكمة الرياضية "كاس"، للاستفسار عن العقوبة الموقعة على الزمالك منذ شهر يونيو الماضي، ولم يعلن عنها اتحاد الكرة، وهل هي حرمان النادي الأبيض من فترتي قيد فقط أم خصم 6 نقاط من رصيده.

وأضافت أن الأهلي لم يتقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا، مشيرة إل أن هناك اتصالات على أعلى مستوى من جانب مصطفى مراد فهمي، ومحامي دولي يتعامل معه النادي الأحمر، وإذا كانت العقوبة تتضمن خصم 6 نقاط، وليس حرمان من القيد لفترتين فقط، سيتم المطالبة بخصم النقاط من رصيد الزمالك واعتبار الأهلي بطلا للدوري موسم 2020-2021 للمرة الـ43 في تاريخه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الزمالك من جانبه يؤكد من خلال مستشاره القانوني نصر عزام، أن العقوبة ستلغى أو تؤجل بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة، وليس انتقالات الصيف الحالية، حتى يتم قيد الصفقات الجديدة وهم الثلاثي عمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة وحمدي النقاز.

رد الزمالك

على الجانب الآخر، ردت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، على خطوة النادي الأهلي باللجوء للمحكمة الرياضية، لسحب لقب الدوري الممتاز من القلعة البيضاء.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل اللجنة قوله إن كل ما يتردد عار تماماً من الصحة ولا نعلم عنه شيئاً، مؤكداً أن الزمالك هو بطل الدوري بمجهوده؛ لأنه كان الأفضل.

وأكد المصدر أن فوز الزمالك ببطولة الدوري رسالة بأن النادي الأبيض يسير على الطريق الصحيح، ساخراً بالقول: "لو المنافس (الأهلي) في حاجة إلى درع الدوري عندهم درع تقليد في الدولاب، ممكن يتصوروا معاه من جديد".

وأضاف المصدر: "نحن لا نهتم بما يقال في هذا الشأن، وعلى الجميع أن يعلم أن الرياضة ليست في المحاكم بل في الملاعب، ونحن أبطال الدوري بجهد أولادنا، وكسبنا البطولة بعرقنا ولم يساعدنا سوى عقول لاعبينا والمدير الفني".

اتحاد الكرة يوضح

وذكر موقع "القاهرة 24" أن مسئولو مسؤولو اتحاد الكرة أبدوا اندهاشهم من الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن خصم نقاط من نادي الزمالك، وذلك خلال القرار الذي أرسله الفيفا بوقف القيد في النادي لمدة فترتين.

ونقل الموقع عن مصدر باتحاد الكرة قوله إن القرار المرسل من الفيفا يتضمن عقوبة بحرمان الزمالك من قيد الصفقات الجديدة لفترتي قيد فقط، ولم يتضمن القرار خصم نقاط من النادي، سواء في الموسم الماضي أو المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك من يريد اشعال الفتنة بين الجماهير، ويروج لإخفاء اتحاد الكرة قرار خصم النقاط من الزمالك، لعدم منح درع الدوري للنادي الأهلي، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، خصوصًا أن القرارات تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويخطر بها الاتحاد المصري من اجل تنفيذها، مشيراً إلى أنه في حال صدور أي قرار سيتم تنفيذه مباشرة، مثلما حدث في قرار وقف القيد، وخصم 6 نقاط من الإسماعيلي في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن فيفا كان قد أصدر قراراً بوقف القيد في الزمالك لمدة فترتين، وسط تردد أنباء عن وجود خصم نقاط من الزمالك، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولو اتحاد الكرة جملة وتفصيلًا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري، في السابعة مساء غد الثلاثاء، بملعب برج العرب.