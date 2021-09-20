شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من أزمة التسجيل فى الشوط الأول قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بضرورة التسجيل المُبكر فى مرمى طلائع الجيش غداً، الثلاثاء، فى مباراة السوبر المحلي.

وعقد المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق خلال المعسكر المُقام حالياً بالإسكندرية، تحدث معهم خلالها عن ضرورة التسجيل المبكر دون الانتظار للشوط الثاني، كما جرت العادة فى معظم مباريات الفريق الموسم المنقضي.

وشدد موسيماني على لاعبي الأهلى بضرورة عدم ترك الفرصة لفريق الطلائع للدخول فى أجواء المباراة لأنه وقتها سيكون منافساً شرساً للأهلي، كما حدث فى نهائي كأس مصر قبل عدة أشهر والذى حسمه الأهلي بضربات الجزاء أمام الطلائع.

من ناحية أخرى، رصدت إدارة الكرة بالنادى الأهلى مكافأة خاصة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الكروى الأول، لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر، فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى، قبل المواجهة الحاسمة، التى يسعى الأهلى خلالها لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد ضياع بطولة الدوري لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة للمسابقة.

ويحتاج الأهلي للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره التى لا تشبع بطولات وتحتاج للفوز بكل بطولة ينافس فيها الفريق، كما أن الفوز ببطولة هامة كبطولة السوبر المحلي سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل إنطلاق الموسم الجديد حيث ستبدأ بطولة الدوري يوم 25 أكتوبر المقبل.