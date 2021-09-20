ما هو موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

تقام مساء الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول، مباراة كأس السوبر المصري 2020 بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش على استاد الجيش ببرج العرب.



وكان الأهلي قد تُوج ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2019-2020، بينما حل طلائع الجيش وصيفا لبطولة الكأس.

ومن المُقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري مساء الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول على استاد الجيش ببرج العرب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

يٌذكر أن بطولة كأس السوبر المصري 2021 ستُلعب بين الزمالك بطل الدوري المصري وبين الفائز ببطولة كأس مصر عند استكمالها.