الامارات | رسمياً.. تحديد موعد ومكان بطولة الخليج لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تحديد موعد ومكان بطولة الخليج لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجلت بطولة الخليج لكرة القدم التي كانت مقررة في مدينة البصرة العراقية في ديسمبر المقبل، إلى يناير 2023، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الإثنين.

وجاء في البيان "قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير 2023، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد".

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