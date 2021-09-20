شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان يضع التشكيل المثالى للأهلى فى السوبر ويؤكد: معلول الأخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلى السابق، التشكيل المناسب للمارد الأحمر، والذى يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى كأس السوبر المحلى، وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2، "أعتقد أن موسيمانى سيبدأ بمكيسيوني مكان طاهر، وأكرم توفيق أصبح منافسا قويا لمحمد هانى فى مركز الظهير الأيمن، بل ويتفوق عليه فى الناحية البدنية، وأكرم أصبح مصنفا كظهير الآن وله ميزة اللعب فى وسط الملعب أيضاً، وسيلعب الأهلى بتشكيل مكون من: "الشناوي، أيمن أشرف وبانون، على معلول وأكرم توفيق، والسولية وحمدى فتحي وحسين الشحات وميكسيونى وقفشة ومحمد شريف".

وأضاف سليمان، طلائع الجيش يضم لاعبين ذوى خبرة، رغم رحيل عدد من اللاعبين المهمين، مثل أحمد سمير وعمرو جمال، ولكن الموسم الماضى شاهدنا مباراة الكأس وكيف امتدت لركلات الجزاء التى حسمها الشناوى، وفى الدورى الطلائع عطل الأهلى بالتعادل فاللقاء لن يكون سهلاً.

وأشار إلى أن عبد الحميد بسيونى سيبدأ بتحفظ، وهذا يحدث بشكل عام، لأن اللعب بشكل هجومى لن يكون لصالح الطلائع، والشناوى سيكون له دور كبير في اللقاء.

وأكد سليمان أن على معلول هو أهم مفاتيح لعب النادى الأهلى، وفى حال لعبه مع ميكسيونى سيشكل عنصر ضغط، خاصة أن معلول يجعل أى لاعب يتألق بجواره، وقفشة مصدر خطورة كبيرة جداً.

واختتم قائلا، أتمنى التوفيق لأحمد طارق سليمان مع المقاصة، ولا أحد يضمن فرصة اللعب بشكل أساسي ولكن أتمنى له التوفيق مع تامر مصطفى مدرب الفريق، ونجلى استفاد كثيراً من الأهلى، وهذه نقطة إيجابية أن يخرج ويلعب وأتمنى أن يستفيد من تجربة الشناوى.