شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل لجنة الحكام فى عهد عصام عبد الفتاح.. وموقف وجيه أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الجديد، تشكيل اللجنة استعدادًا للموسم المقبل بعد توليه المهمة بداية من شهر أكتوبر المقبل، ومن المرجح أن يكون التشكيل كالتالي:

عصام عبد الفتاح "رئيسا للجنة"

أعضاء اللجنة الرئيسية

١- تامر دري عضو لجنه حكام رئيسية ومشرف علي إدارة الـVAR

٢- أحمد أبو العلا عضو لجنة حكام رئيسية و مشرف علي اللجنة الفنية.

٣- محمد فاروق عضو لجنة حكام رئيسية ومشرف علي قطاع الصعيد.

4- توفيق السيد مدير إداره التحكيم بدلا من عزب حجاج الذي تولي منصب نائب المدير التنفيذي للاتحاد وأصبح المنصب شاغر منذ عام.

ويدرس عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام موقف وجيه أحمد رئيس اللجنة السابق وهو الإبقاء عليه مع فهيم عمر وأيمن دجيش داخل اللجنة الفنية.