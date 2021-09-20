شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن التعاقد مع السودانى سيف تيرى لمدة 3 مواسم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى فاركو تعاقده مع السودانى سيف تيرى مهاجم المريخ السابق لمدة 3 مواسم قادمة في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.

سيف تيري صاحب الـ27 عاما هو المهاجم الأساسي لمنتخب السودان، والذي يقدم مستوى رائعا خلال الفترة الأخيرة، انضم إلى المريخ عام 2019 قادما من فريق هلال أُبيض، ويملك سيف تيري 20 مباراة دولية رفقة منتخب السودان سجل فيهم 8 أهداف دولية.

ويعد سيف تيرى الصفقة رقم 15 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.