شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينتظر انضمام أسامة نبيه لجهازه فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عودة أسامة نبيه لجهازه المعاون بعدما تراجع المدرب العام عن استقالته، ليعود لمهام عمله من جديد.

ولم ينضم أسامة نبيه للجهاز المعاون لكارتيرون فى المران الصباحى الأول لفريق الزمالك فى معكسر الإعداد المقام حاليًا ببرج العرب بالإسكندرية، ومن المنتظر أن ينضم المدرب للجهاز قبل اقامة المران المسائى، في السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

ويستعد الزمالك لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

ووجه أسامة نبيه، رسالة إلى اللجنة المكلة بإدارة القلعة البيضاء، بعد عودته لمنصبه بالجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، حيث كان نبيه قد تقدم باستقالته قبل أيام قبل أن يتراجع عنها.

وكتب نبيه عبر حسابه على فيس بوك: "كل التحية والتقدير والاحترام لأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك التي تتحمل أعباء لا حصر لها.. نعلم كلنا مدي المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجميع داخل النادى والوقوف دائما جماهير وإدارة وأجهزة فنية ولاعبين خلف الكيان العظيم لحصد البطولات وتحقيق الانجازات دائما.

واختتم: شكر خاص لجماهير نادى الزمالك العظيمه التي تضرب دائما مثالا رائعا في حبها وعشقها ودعمها الدائم للكيان، وكلنا دائما خلف نادى الزمالك العظيم".