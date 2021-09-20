7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، المنتخب يترك تحديد عقوبة مصطفى محمد لاتحاد الكرة، وأحمد مجاهد يزيل الطويلة من "جروب" عمومية اتحاد الكرة بسبب انتقاده.

المنتخب يترك تحديد عقوبة مصطفى محمد لاتحاد الكرة

طلب مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، ترك مصير مصطفى محمد المحترف فى جالاطه سراي التركي لمسئولى اتحاد الكرة من أجل إعلان العقوبة على اللاعب أو العفو عنه.

أحمد مجاهد يزيل الطويلة من "جروب" عمومية اتحاد الكرة بسبب انتقاده

أزال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ، محمد الطويلة رئيس نادي النجوم من الجروب الخاص بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة والذى يتم خلاله مناقشة بعض الأمور الخاصة بالاتحاد.

كارتيرون ينتظر انضمام أسامة نبيه لجهازه فى معسكر برج العرب

ينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عودة أسامة نبيه لجهازه المعاون بعدما تراجع المدرب العام عن استقالته، ليعود لمهام عمله من جديد.

تعرف على تشكيل لجنة الحكام فى عهد عصام عبد الفتاح.. وموقف وجيه أحمد

يعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الجديد، تشكيل اللجنة استعدادًا للموسم المقبل بعد توليه المهمة بداية من شهر أكتوبر المقبل، ومن المرجح أن يكون التشكيل كالتالي:

تعرف على موقف أجاى وناصر ماهر من دعم الأهلى فى بطولة السوبر

تحفظ الثنائى جونيور أجاي وناصر ماهر لاعبا الأهلى على فكرة السفر للإسكندرية لدعم المارد الأحمر فى مباراته المرتقبة أمام الطلائع والمقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب على لقب كأس السوبر، حيث ينشغل الثنائى فى الوقت الحالى فى دراسة العروض المقدمة لهم للرحيل عن القلعة الحمراء بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

شيكابالا خارج معسكر الزمالك فى برج العرب.. تعرف على السبب

خرج محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من قائمة اللاعبين الذين ينتظمون حاليًا في معسكر الإعداد المغلق في برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد ومواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل، وكذلك مواجهات كأس مصر التي تم تأجيلها.

طاهر محمد طاهر جاهز لقيادة الأهلى فى السوبر المحلى أمام الطلائع

تأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر، بعد اجتيازه الفحص الطبى الذى خضع له منذ ساعات بعدما غادر مران المارد الأحمر مساء السبت الماضى بمعسكر الفريق فى الإسكندرية لإصابته بكدمة فى الركبة لم يستطع على إثرها خوض المران.