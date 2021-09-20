شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على ينضم لقائمة استغناءات المقاولون قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم محمد علي لاعب المقاولون العرب الصاعد، إلى قائمة استغناءات ذئاب الجبل قبل الموسم المقبل والتى أصبحت تضم 10 لاعبين، في إطار رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس للإبقاء على العناصر الأكثر أهمية فقط بقائمة المقاولون.

واستقطب المقاولون العرب 4 صفقات فى الانتقالات الحالية، هم: عمر بسام مهاجم إنبي السابق، عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى في قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، وهم: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس ومحمد علي؛ لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.