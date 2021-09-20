شكرا لقرائتكم خبر عن هل إيقاف القيد يُجبر أيمن حفنى على الاعتزال؟.. الزمالك يُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل جمهور الزمالك عن مصير أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، الذى انتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضى، وتلقى وعدًا من الإدارة والجهاز الفنى بتجديد عقده لمدة موسم آخر تقديرًا لمجهوده وتألقه مع الفريق فى الفترة الأخيرة، إلا أن خبر إيقاف قيد الزمالك لفترتين جاء كالصاعقة وجعل الجماهير تتساءل، هل سيعتزل أيمن حفنى لعدم التمكن من تجديد عقده؟.

من جهته رد عمرو أدهم، عضو مجلس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مؤكدًا أن أيمن حفنى مستمر مع الفريق فى الموسم الجديد، لعدم وجود أزمة متعلقة باللاعب وسيكون أمره مجرد تجديد للعقد وليس تعاقدا جديدا.

وكانت إدارة الزمالك استقرت على تمديد عقد أيمن حفني لمدة موسم بعدما كان تم التعاقد معه في يناير الماضي في صفقة انتقال حر على اعتبار أنه سيعتزل فى النادي بنهاية الموسم، إلا أن مستواه وإشادة كارتيرون به أدت إلى تمسك إدارة النادي بوجوده.

من ناحية أخرى، حصل حفنى على إذن من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالغياب عن معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية.

وجاء إذن غياب حفنى عن المعسكر بسبب مرض ابنته عائشة ومرافقتها فى المستشفى، الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يوافق على منحه إذنا بالغياب عن المعسكر.

وكان أيمن حفنى طالب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لابنته عائشة المريضة، ونشر دعاء على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا، "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافى المريض بقدرتك، اللهم اشفي عائشة شفاء لا يغادر سقمًا.. دعواتكم لها بالشفاء".