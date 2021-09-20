شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: رفضنا التجديد لـ فخر بن يوسف خوفاً من الفتنة وهدفنا ضم محترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادى الإسماعيلى، كواليس رحيل فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق السابق عن قلعة الدراويش بنهاية الموسم الماضى، وقال وحيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، فخر الدين بن يوسف لم يقدم مردودا فى بداية التعاقد معه، وحاولنا أن نوقع معه أكثر من موسمين لكنه رفض ولم يتألق سوى فى الموسم التالى، وعندما فاوضناه للتجديد رفعنا العرض ولكن بيراميدز قدم له عرضا أكبر.

وأضاف وحيد، ضم لاعبين بمبالغ كبيرة جداً صعب، ولدينا لاعبون أقل منه وهم لاعبو منتخبات أيضاً، لذلك رفضنا الاحتفاظ بفخر الدين بن يوسف لأن لدينا سقف، ومعظم الأندية الجماهيرية لديها نفس الأزمة.

وتابع متحدث الإسماعيلى، طلعت يوسف قبل بمسؤولية تدريب الإسماعيلى وهو على علم تام بظروف الفريق، ونحتاج تدعيمات في مراكز معينة ولكن الموجودين أفضل من الموجودين بالسوق، وهناك غزو للدورى المصرى من تونس والمغرب ووكلاء اللاعبين يعرضون علينا الكثير من اللاعبين ولكن اللجنة الفنية طلبت الوقت لبحث الأمر.

واختتم وحيد قائلا، الإسماعيلى حتى الآن تعاقد مع لاعبين هما عصام صبحي وأحمد عادل عبد المنعم، ولدينا تركيز أكبر على المحترفين الأجانب لأن السوق مغالى فيه جداً.