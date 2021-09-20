شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة فى مرحلة تأهيل علاج بيرسي تاو مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي مرحلة جديدة من مراحل التأهيل والعلاج من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة، حيث بدأ اللاعب الجري في ملعب التتش.

وتعرض بيرسي تاو لإصابة في العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب جنوب أفريقيا مؤخرًا، أكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وخاض بيرسي تاو فترة تأهيل الأيام الماضية وبدأ مؤخرًا مرحلة الجري في الملعب تمهيدًا للدخول في التدريبات الجماعية الأيام المقبلة.

ويحتاج بيرسي تاو أسبوعين من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي وخرج اللاعب من قائمة الأهلي لمباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش غدا الثلاثاء، بالإسكندرية.

فيما قام، مسئولو النادى الأهلى بتحويل 600 ألف دولار لنظرائهم فى برايتون الإنجليزى منذ أيام، ويمثل هذا المبلغ القسط الأول من قيمة ضم الجنوب أفريقى بيرسى تاو.

وتعاقد الأهلى مع بيرسى تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من برايتون الإنجليزى لمدة أربعة مواسم مقابل مليون و800 ألف دولار.

واتفق الأهلى مع النادى الإنجليزى على تسديد المليون و800 ألف دولار على ثلاثة أعوام، بواقع قسط قيمته 600 ألف دولار كل عام.