شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يترك تحديد عقوبة مصطفى محمد لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، ترك مصير مصطفى محمد المحترف فى جالاطه سراي التركي لمسئولى اتحاد الكرة من أجل إعلان العقوبة على اللاعب أو العفو عنه.

وجاء قرار جهاز المنتخب لأن الجهاز الحالي لم يكن متواجدا وقت واقعة مصطفي محمد بعد صدور لفظ خارج منه أظهرته شاشات التلفاز، عقب انتهاء مباراة منتخب مصر أمام الجابون التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الذى تم إقالته مؤخرًا، وبالتالي يفضل الجهاز الفني الإعلان عن قرارات مصطفى محمد سواء بالعقوبة أو الغرامة من قبل اتحاد الكرة .

وكان هناك اتفاق من قبل اتحاد الكرة والجهاز السابق للمنتخب بقيادة حسام البدري على استبعاد مصطفي محمد من معسكر ليبيا أو تغريمه ماليا بعد اللفظ الخارج للاعب في مباراة المنتخب والجابون التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1.