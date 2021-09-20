شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى خطوات كيروش لتدشين حقبة كروية جديدة للفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المصرية بدء حقبة جديدة لمنتخب الفراعنة، مع المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، الذي يحمل آمال وطموحات المصريين في التأهل لنهائيات كأس العالم، المدرب البرتغالي دخل في الأجواء المصرية سريعا، بعدما كثف استعداداته لمواجهة ليبيا فى تصفيات المونديال وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هى المواجهات المقبلة للفراعنة فى تصفيات المونديال؟

ج: يخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات فى أكتوبر المقبل الأولى بالقاهرة والثانية فى بنغازى، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

س: هل سيخوض منتخب مباريات ودية قبل مواجهة ليبيا؟

ج: أنهى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش اتفاقه على خوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 30 سبتمبر باستاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

س: هل يكون هناك حضور جماهيرى فى مباراة ليبيا؟

ج: خاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الجهات المعنية مطالبة بالسماح بالحضور الجماهيرى فى مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره الليبى ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم ، وأكد الاتحاد فى طلبه أهمية الحضور الجماهيرى فى مباريات المنتخب الوطنى خلال مسيرته فى تصفيات كأس العالم لما فى ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب فى مصلحة الفريق وتساعد فى تحقيق حلم الجماهير المصرية.

س: ماهى قائمة المحترفين التى أعلنها كيروش؟

ج: أعلن الجهاز الغنى للمنتخب الوطنى، بقيادة كارلوس كيروش، القائمة المبدئية للاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائى منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم ، القائمة المبدئية تضم كلاً من: محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازى ( الاتحاد السعودى )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركى )، محمد الننى ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراى التركي)، سامى مرسى ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاى سبور التركي)، كريم حافظ ( ينى مالتيا التركي).

س: متى يتم الاعلان عن أسماء اللاعبين المحليين؟

ج: حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المحليين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

س: متى ينطلق معسكر الفراعنة استعداداً لمواجهة ليبيا؟

ج: تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ليبريا ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا

س: ما هى التحديات التى تنتظر الفراعنة عقب تصفيات المونديال؟

ج: يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم أفريقيا التى وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

س: ماهو الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر؟

يضم الجهاز الفني المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

س: ماذا قدم كيروش فى أخر تجربة تدريبية؟

ج: كانت آخر تجارب كيروش عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.

س: ماهى أهم انجازات كروش فى عالم التدريب؟

ج: خلال مسيرة كيروش حقق بطولة كأس السوبر الإسبانى مع ريال مدريد وكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالى مع سبورتينج لشبونة وكأس العالم تحت 20 عاما مرتين مع منتخب البرتغال، كما ذاع صيت "كيروش" مبكرا منذ أن كان مدربا لمنتخب البرتغال بمختلف الأعمار فمع حصوله على بطولة أوروبا 1989 عين فى نفس العام ليقود البرتغال تحت 20 عاما فى كأس العالم الذى حصل عليه أيضا بالإضافة للفوز بنسخة 1991.