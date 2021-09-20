شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع أحمد عاصم لاعب الجزيرة لتدعيم فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك فى ضم أحمد عاصم لاعب كرة السلة بنادى الجزيرة، إلى الفريق الأبيض، لتدعم صفوفه فى الموسم الجديد، فى ظل ارتباط الفريق بعدة بطولات خلال الفترة المقبلة من دورى مرتبط وسوبر وكأس بالإضافة إلى مباراة السوبر المحلى.

ويٌعد عاصم ثانى لاعب فى سلة الزمالك بعد إدجار سوسا المحترف الأمريكي، ولا يٌحتسب عاصم صفقة جديدة خاصة وأنه مواليد 2001.

كان اتحاد كرة السلة قد أغلق باب القيد للأندية يوم 15 سبتمبر الماضى، أما كل الفرق التى تشارك فى أنشطة ومسابقات الاتحاد.

من ناحية أخرى، رحل الثلاثى هيثم السحرتى و مصطفى مشعل وكريم الدهشان بعد الاستقرار على رحيلهم من جانب ادارة النادى .

وتعاقد الزمالك مع سوسا لتدعيم صفوف فريق السلة في الموسم الجديد، في ظل رحيل والتر هودج إلى الدورى البورتريكو وحاجة الفريق للحفاظ على البطولات التى تم تحقيقها من دورى سوبر وبطولة أفريقيا.